Более 10 официальных точек торговли арбузами и дынями открыли в Подольске

В городском округе Подольск купить арбуз или дыню можно в 13 официальных точках торговли. Сезон продажи бахчевых культур продлится с 1 августа по 1 ноября.

Почти в каждом районе Подольска жители могут купить арбуз или дыню: 13 официальных точек продаж оформлены в едином стиле и имеют специальный договор. На видном для покупателей месте висит QR-код. По нему каждый клиент может проверить всю информацию о продавце: местонахождение, вид объекта, специализация, период размещения, наименование региона и индивидуальный номер налогоплательщика.

Ежедневно спецслужбы проводят мониторинг округа и выявляют места незаконной торговли. Помогают инспекторам в этом специальное мобильное приложение и камеры видеонаблюдения. В случае нарушения сотрудники составляют протоколы, а палатки, навесы и прилавки ликвидируют.

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