Более 10 новых веранд установили у детского сада № 9 в Волоколамске

После капремонта открыли здание детского сада № 9 в Волоколамске в начале этого года. А к концу 2024-го рабочие завершили благоустройство прилегающей территории.

Специалисты установили новые спортивные и игровые элементы, смонтировали 12 прогулочных веранд.

Все они оборудованы ящиками-скамьями для хранения игрушек. Подходы к ним заасфальтировали.

«Весной планируем доработать одну из веранд — установить дополнительный навес, чтобы было удобно оставлять коляски и не переживать из-за погодных условий. А также наклеим на стены красивые картинки», — отметила глава городского округа Волоколамск Наталья Козлова.

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