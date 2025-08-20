Более 10 новых школ откроют в Подмосковье к сентябрю

Главгосстройнадзор Московской области сообщил, что 13 школ, возведение которых завершилось в 2025 году, будут готовы принять первых учеников 1 сентября. Новые образовательные учреждения открылись в Балашихе, Богородском округе, Домодедове, Долгопрудном, Красногорске, Ленинском округе, Люберцах, Мытищах, Пушкино, Ступине и Чехове. В общей сложности они рассчитаны на 12 тысяч мест.

Все школы строили под контролем инспекторов Главгосстройнадзора Московской области. Специалисты следили за соответствием проектной документации, а для проверки качества строительных материалов работала подведомственная лаборатория ГБУ МО «Мособлстройцнил». Сейчас инспекторы проводят финальные проверки шести школ, уделяя особое внимание системам пожарной безопасности и вентиляции.

Так, сейчас осматривают пристройку на 400 мест к МБОУ СОШ № 1 в Королеве, школу на 1,1 тысячи мест в Климовске, пристройку на 300 мест к гимназии № 13 в Долгопрудном, пристройку на 200 мест к МБОУ СОШ № 29 в Подольске, школу на 825 мест в Зарайске и школу на 1,1 тысячи мест в Звенигороде.