Более 10 новых автобусов вышли на маршруты в Лобне с начала года

В городском округе Лобня продолжают развивать транспортную инфраструктуру. В текущем году число пассажиров увеличилось на 576 тысяч, количество жалоб снизилось на 46%. Помимо этого в автопарке муниципалитета появились 12 новых автобусов.

К примеру, на маршруте 171К, который связывает станцию МЦД в Лобне и деревню Глазово Дмитровского городского округа, перевозчик ООО «Северный тракт» выпустил на линию четыре современных автобуса среднего класса. Помимо этого, парк муниципалитета пополнили четыре автобуса большого класса ЛиАЗ Citymax 12. Они вмещают до 109 пассажиров. Два автобуса вышли на маршрут № 21 «МЦД „Лобня“ — аэропорт Шереметьево». Еще два — курсируют по маршруту № 1 «МЦД „Лобня“ — Красная Поляна».

Также запустили новый автобус на линию по маршруту № 41. Это обеспечит комфортную и доступную транспортную связь Лобни с ключевыми станциями МЦД-3 «Химки» и МЦД-1 «Лобня».

Глава городского округа Лобня Анна Кротова отметила, что модернизация автобусного парка — важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры города.

Не забыли в муниципалитете и про школьников. Для учащихся лицея «Авиатика» ввели дополнительные маршруты.

Кроме того, в текущем году открыли новый маршрут № 321. Он объединил МЦД «Лобня» и МЦД «Подрезково». В скором времени планируют объявить конкурс еще на три маршрута: «проезд Шадунца — МЦД „Лобня“», «Научный городок — магазин „Лента“ на Дмитровском шоссе» и «МЦД „Лобня“ — микрорайон Катюшки».

Отметим, что в городском округе Лобня большое внимание в 2025 году уделили и обновлению дорожной инфраструктуры. На территории муниципалитета отремонтировали почти 10 километров дорог, разработали 25 проектов организации дорожного движения и установили 13 современных остановок. Рабочие выполнили ямочный ремонт на площади 10,3 тысяч квадратных метров.