Более 10 незаконных торговых точек демонтируют в Лобне

В городском округе Лобня выявляют и ликвидируют незаконные нестационарные пункты торговли. Уже снесли 19 объектов, в планах — демонтаж еще 11.

Сотрудники администрации Лобни проверяют передвижные торговые точки. Если находят нарушения норм закона, объекты ликвидируют.

«Ночью убрали павильоны на улице Ленина, вблизи дома № 4. Их строительство осуществлялось на расстоянии менее 20 метров от окон жилых домов и являлось незаконным», — отметила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

В округе создали комиссию, которая отслеживает размещение нестационарных торговых объектов в городе. В результате мониторинга выявили торговые точки, установленные с нарушением правил благоустройства города, правил безопасности дорожного движения и охранных зон. Объекты снесут.

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