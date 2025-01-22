Более 10 нарушений лесного законодательства пресекли в Истре с начала года

С начала года во время рейдов сотрудники лесничества обнаружили 13 нарушений. Наиболее распространенным стал случай самовольного занятия лесных участков.

Сотрудники лесной охраны, правоохранительных органов, представители администрации, казачьих сообществ, общественные лесные инспекторы и волонтеры провели рейды в лесах, чтобы выявить правонарушения. Согласно статье 99 Лесного кодекса Российской Федерации, они теперь несут административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

За захват участка леса штраф — до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Кроме этого, нарушители теперь обязаны возместить ущерб, причиненный лесам, он составляет в среднем до 10 тысяч рублей за сотку, в зависимости от расположения и характеристик участка.

Поэтому лесники напоминают, что прежде чем навредить лесу, помните — это нарушение закона.