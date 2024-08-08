Более 10 «народных троп» благоустроили в Лосино-Петровском с начала года

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский

В Лосино-Петровском состоялась проверка качества выполнения работ по благоустройству «народных троп», ведущих к МФЦ и детскому саду «Ивушка». Все работы завершены в срок и выполнены качественно, что отметили как жители, так и представители местной администрации.

Глава округа Сергей Джеглав отметил, что в этом году уже благоустроено 11 пешеходных дорожек, что значительно улучшило доступность ключевых объектов инфраструктуры. Профильные службы уже начали формировать план на следующий год, в котором предусмотрено обустройство сквера между МФЦ и детским садом.

В рамках этого проекта планируется проложить дополнительные тропинки, установить освещение и оборудовать зоны для отдыха с лавочками и зелеными насаждениями. Для повышения безопасности жителей сквер оснастят видеокамерами.

Кроме того, жители обратились с просьбой установить урну на детской игровой площадке по улице Горького. В ближайшее время администрация планирует выполнить эту просьбу.

Также горожане выразили желание сохранить доступность подхода к Орловскому карьеру после благоустройства береговой линии. В связи с этим принято решение совместно с жителями осмотреть территорию для оценки необходимых мер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе

Андрей Воробьев побывал на финальной игре за Кубок Овечкина в Мытищах

«Праздник деградации». Олимпиаду в Париже превратили в дорогой балаган

Двойная аутентификация и сложные пароли. Топ-5 советов, как не стать жертвой деанона

Режим КТО ввели в трех областях России. Что это означает

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте