Более 10 музыкантов и поэтов выступили на квартирнике в Ногинске

В Ногинске в досуговом центре «ПРО молодежь» состоялся квартирник под названием «С солнцем на „ТЫ“». На мероприятии выступили 12 артистов, которые погрузили 40 зрителей в уникальную атмосферу творчества и вдохновения.

Свои номера показали не только местные исполнители, но и гости из соседних городов. Автор песен и стихов Елизавета Евщик из Черноголовки порадовала зрителей своими мелодиями. Новички также не остались в тени: Марина Расходчикова впервые представила авторские произведения, а Софья Харьковская, Анатолий Кулаков и Мария Кружкова прочитали свои стихотворения, вызвав интерес у слушателей.

Инструментальные номера, исполненные Асей Аксолотль на шаманском бубне, а также музыкантами Павлом Аванесовым на гитаре и Григорием Кузнецовым на электрогитаре, дополнили программу. Вечер стал настоящим праздником для любителей авторской музыки и творчества в целом.