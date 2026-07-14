Более 10 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье за июнь

Фото: Новый дом в микрорайоне Локомотивный поселка Поварово округа Солнечногорск для переселенцев из аварийного жилья / Медиасток.рф

Управление Росреестра по Московской области поставило на кадастровый учет 12 многоквартирных домов за июль. В новых зданиях — 3,1 тысячи квартир, а общая площадь фонда превысила 230 тысяч квадратных метров. Такой объем жилья позволит обеспечить квартирами свыше трех тысяч семей в регионе.

Новые дома возвели в нескольких городских округах. В Красногорске ввели четыре МКД: два из них входят в состав ЖК «Никольский квартал Отрада», еще два — в состав ЖК «Рига Хиллс». В этих домах предусмотрено 486 квартир, их суммарная площадь достигает примерно 30 тысяч квадратных метров.

В Ленинском округе зарегистрировали два дома в ЖК «Никольский квартал Отрада» — они рассчитаны на 939 квартир, площадь превышает 29 тысяч квадратных метров.

В Химках на учет поставлены два МКД в ЖК «Мишино-2» на 198 квартир. В Коломне оформили два дома: один — в ЖК «Молодежный», другой — в ЖК «Подлипки-Город». В Люберцах учтен один дом в ЖК «Отлично», в Серпухове — один дом в ЖК «Ивановские Дворики».

По словам исполняющего обязанности начальника территориального отдела № 4 Константина Погодина, комплексное развитие территорий способствует улучшению жилищных условий, обновлению инфраструктуры и благоустройству пространств, что служит показателем экономического роста региона.

«Государственные регистраторы при осуществлении кадастрового учета МКД оперативно взаимодействуют с органами местного самоуправления, кадастровыми инженерами и строительными организациями», — сказал он.