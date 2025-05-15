Более 10 многоквартирных домов отремонтируют в Реутове в 2025 году

В Реутове продолжают реализовывать региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. В текущем году в городе реконструируют 14 многоквартирных домов.

Строители обновят крыши и фасады, модернизируют инженерные сети, поменяют старое лифты на современные. Работы в Реутове проведут по следующим адресам: улица Победы, дом № 12, № 19 и № 30, улица Ашхабадская, дом № 27, № 27, корпуса № 1 и № 3, Юбилейный проспект, дом № 36 и № 39, проспект Мира, дом № 55, улица Советская, дом № 29, улица Калинина, дом № 20, улица Новая, дом № 19, улица Ленина, дом № 31, и улица Южная, дом № 19.

Самая масштабная реконструкция пройдет в доме № 12 на улице Победы. Там восстановят плоскую крышу, отреставрируют фасад без утепления, обновят системы электроснабжения, а также горячего и холодного водоснабжения, модернизируют инженерные сети.

Помимо этого, в Реутове в текущем году планируют выполнить ремонт в 160 подъездах. Полный перечень документов опубликовали здесь и здесь.