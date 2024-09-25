Более 10 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Реутове в этом году

Специалисты продолжают обновлять фасады двух домов в Реутове. Всего в этом году в городе капитально отремонтируют 15 зданий.

Сейчас работы идут в доме № 14 на улице Ленина и доме № 6 на улице Гагарина. Рабочие отремонтируют крышу, фасад, обновят инженерные системы, установят общедомовые приборы учета.

Также специалисты приведут в порядок систему центрального отопления, вскроют и восстановят полы, заменят канализацию.

«Капитальный ремонт позволит предупредить аварийные ситуации в многоквартирных домах Реутова, поскольку инженерные системы, фасад и кровля имеют свойства изнашиваться. Два ремонтных мероприятия мы перенесем в связи с наступлением отопительного периода на 2025 год. Остальные будут выполнены в 2024 году», — прокомментировал начальник управления ЖКХ Евгений Книга.

Отметим, что всего в рамках программы проводят 36 видов ремонтных работ. Чтобы попасть в программу капремонта, жители должны организовать собрание собственников, выбрать виды работ и проголосовать. Затем направить заявку в Фонд капитального ремонта через управление ЖКХ с помощью системы ЕИАС.

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