Более 10 млн жителей Подмосковья записались к врачу онлайн в 2025 году

Жители Подмосковья оформили более 10,7 миллиона онлайн-записей на прием к врачу в 2025 году. Сделать это можно через «Госуслуги».

Как рассказали в региональном Мингосуправления, сервис назначения приема к врачу стал самым популярным в регионе в прошлом году. Им воспользовались 10,7 миллиона раз. Еще 487 тысяч человек вызвали специалиста на дом и 482 тысячи — записались в кружки и секции. Также в топ услуг вошли проверка заявлений в детский сад, ей воспользовались более 260 тысяч раз. Пятерку замкнул цифровой помощник, который провел консультации для 124 тысяч пользователей.

«Жители Подмосковья активно пользуются региональными онлайн-сервисами для решения повседневных задач. Записаться в МФЦ или к нотариусу, найти пропавшего питомца, заказать вывоз ненужных вещей — все это можно сделать в пару кликов на регпортале. И особенно востребованы, конечно, сервисы в сфере здравоохранения», — пояснила глава ведомства Надежда Куртяник.

Глава регионального Минздрава Максим Забелин добавил, что спрос на цифровые услуги в здравоохранении стабильно растет. Все чаще жители применяют для записи на прием чат-бот МАХ, им уже воспользовались 50 тысяч раз.

«Наша задача — сделать запись к врачу и пользование медицинскими сервисами максимально удобными и доступными для каждого жителя Подмосковья», — сказал он.