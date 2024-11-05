Более 10 мероприятий проведут в парках Богородского округа на этой неделе

В Центральном парке продолжит свою работу мастерская по изучению основ живописи и классической скульптуры. Руководитель мастерской — профессиональный художник Виктор Рыбальченко — ждет всех желающих от пяти лет и старше в камерном зале по понедельникам и средам. А участники любительского объединения «Танцы Голд» приглашают желающих изучать спортивно-бальные танцы по вторникам и четвергам в павильоне Центрального парка.

Любители скандинавской ходьбы смогут с пользой прогуляться под присмотром профессионального тренера в Глуховском и Центральном парках в пятницу. Легкоатлетические забеги от движения «5 верст» состоятся в субботу, в Центральном парке. Так же в субботу Центральный, Глуховский и парк «Роща» в Обухово приглашают юных гостей на игровые программы с веселым аниматором. Детей ждут эстафеты, танцы, игры и прочие развлечения.

Воскресный день также подготовил для посетителей Богородских парков много интересного. В Центральном парке и парке «Липовая аллея» в Электроуглях — игровая программа для детей. Также в Центральном парке пройдет занятие с детским центром «Сорока-белобока». Ребята продолжат изучать азбуку в творческо-игровой форме. Литературно-музыкальный проект «АРТ гостиная» снова порадует гостей Центрального парка новым концертом. На этот раз выступят поэтесса Юлия Григорян и музыкант Павел Федоров. Артисты представят авторскую музыкально-поэтическую программу «По любви».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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