Более 10 мероприятий проведут в парках Балашихи на этой неделе

На этой неделе в парках Балашихи стартовали праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. Программа «Россия. Родина. Единство» прошла в парках «Пехорка» и Пестовском, где посетители смогли участвовать в традиционных народных играх и согреться за чаепитием у самовара.

Спортивные активности открывает парк на Заречной, где с 5 по 9 ноября состоятся забеги. Любители бега могут присоединиться к пробежкам в четверг вечером, а также в субботу утром. Старт забегов назначен на 20:00 от входной группы в будние дни и на 9:00 в субботу.

Для тех, кто предпочитает активные прогулки, Никольско-Архангельский парк приглашает на спортивные активности: в субботу в 9:00 стартует Дружеский забег «5 верст», а после обеда планируются игровые программы и спортивные эстафеты.

Посетители парка «Пехорка-лес» могут присоединиться к активной разминке в субботу в 11:00. А в парке «Пехорка» в субботу, 9 ноября, пройдет интерактивная программа и спортивные эстафеты, начинающиеся в 12:00. С 13:00 также будет открыт теплый коворкинг, где взрослые и дети смогут поучаствовать в творческих мастер-классах по изготовлению ангела и подставки под посуду.

Эти мероприятия предоставляют жителям Балашихи отличную возможность провести время на свежем воздухе, активно отдыхая и участвуя в культурных событиях. Короткая рабочая неделя обещает быть насыщенной и интересной для всех посетителей парков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».