Более 10 мероприятий по обновлению систем водоснабжения проведут в Серпухове в 2025 году

Глава Серпухова рассказал о подготовке к отопительному сезону в округе. Он принял участие в еженедельном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым .

Основной темой встречи стали вопросы модернизации жилищно-коммунального хозяйства и подготовки к отопительному сезону. Так, в Серпухове проведут 13 мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами.

К примеру, в планах построить водозаборные узлы в деревнях Большое Грызлово, Глазово, Калугино, Селино и Вечери и самом Серпухове. Кроме того, блочно-модульная станция очистки хозяйственно-бытовых стоков появится в деревне Райсеменовское.

Реконструируют очистные сооружения в Пущине и Протвине. Также там построят сети водоснабжения.

Все мероприятия проведут с 2026 по 2028 голы. Сейчас в Серпухове реконструируют городские очистные сооружения. В программу включат еще 30 мероприятий.

Также в округе заменят 80 задвижек на сетях водоснабжения, установят 18 частотных преобразователей и промоют 31 резервуар чистой воды. Работы проведут в этом и следующем годах.