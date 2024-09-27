Более 10 лип посадили жители Воскресенска в сквере Пушкина

В рамках экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе» жители городского округа Воскресенск высадили в сквере имени Пушкина 17 лип. Мероприятие пройдет до 29 сентября.

В Подмосковье с 13 по 29 сентября проходит акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». Жители Воскресенска приняли участие в нем и посадили 17 лип на территории сквера имени Пушкина. Вместе с горожанами на мероприятии трудился и глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Мы любим и бережем природу, и благодаря таким мероприятиям мы заботимся о ней. Особенно приятно видеть среди участников подрастающее поколение, которые будут видеть, как растет дерево, посаженное ими лично», — отметил он.

Участниками акции также стали активные жители, сотрудники администрации и Управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Воскресенск, волонтеры молодежного центра «Олимпиец», добровольцы «Движения первых» и специалисты крупных предприятий муниципалитета.

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