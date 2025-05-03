Более 10 лестниц к жилым домам капитально отремонтируют в Старых Химках

В Старых Химках капитально отремонтируют 12 лестниц, которые ведут к жилым домом. Работы проведут на улицах Мичурина, Павлова, Гоголя и Ленинском проспекте.

Специалисты провели обследование всех лестниц в Старых Химках и сформировали перечень объектов, которые капитально отремонтируют в 2025 году. На семи лестницах заменят марши, а еще на пяти установят пандусы и новые перила. Такие меры позволят сделать их более безопасными для маломобильных горожан и пенсионеров.

Работы уже завершили на улице Мичурина у дома № 29. Бригады завершают ремонт у дома № 25 и на улице Павлова у дома № 7.