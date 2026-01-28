Более 10 лесных тракторов направили на уборку снега в Подмосковье

Из-за сильных осадков местами в Подмосковье образовались снежные заносы. На борьбу с последствиями непогоды направили спецтехнику, в том числе15 тракторов «Мособллеса», оснащенных специальным уборочным оборудованием.

Машины выделили для помощи профильным службам в очистке дорог и тротуаров. В комитете лесного хозяйства отметили, что слаженные действия специалистов направлены в первую очередь на обеспечение доступа жителей к социальным объектам и автобусным остановкам.

«Профессионализм трактористов подмосковных лесопожарных станций, обладающих богатым опытом работы в сложных условиях, и надежная лесная техника „Мособллеса“ стали важной поддержкой в общей борьбе со снежной стихией. Специалисты работают круглосуточно, обеспечивая бесперебойное движение по основным транспортным артериям и местным дорогам», — отметили в ведомстве.

Сотрудники «Мособллеса» активно сотрудничают с местными властями и оперативно реагируют на любые изменения погоды.

«Это позволяет не только эффективно убирать снег, но и предотвращать возможные аварийные ситуации, связанные с ухудшением видимости и скользкими дорожными условиями», — добавили в комитете.