Более 10 лагерей открылись в школах и детских центрах Павловского Посада

Оперативное совещание ВРИП главы округа Сергея Балашова с руководителями профильных служб состоялось 1 июня. Основными темами стали благоустройство, работа коммунальных служб, а также старт летней оздоровительной кампании.

Перед началом совещания Сергей Балашов подвел итоги Дня города Электрогорск, который прошел в теплой и душевной атмосфере. Он поблагодарил правоохранительные органы за обеспечение безопасности, а жителей и гостей — за активное участие.

На совещании обсудили недостатки на новых благоустроенных объектах: на спортивной площадке имени Болошева не закреплены основания тренажеров и не работают опоры освещения, на пирсе Стахановского озера — секции ограждения. Все замечания жителей взяты на контроль, отчеты с фото разместят в социальных сетях.

Также затронули проблемы водоснабжения (после аварий в Южном микрорайоне ресурс подается в штатном режиме, восстанавливают благоустройство) и переполнение контейнерных площадок — поручено усилить работу дополнительных бригад. По состоянию дорог потребовали более активного подхода от «Мосавтодора», а по покосу травы запросили отчеты.

В округе уже открылись школьные лагеря, а также лагерь во дворце спорта «Надежда». Для молодежи начали работать трудовые бригады: 50 юношей и девушек помогают в благоустройстве и получат первую заработную плату.​