Более 10 культурных учреждений отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье продолжают обновлять учреждения культуры. Сейчас уже проходят масштабные работы в Мытищинском театре драмы и комедии «ФЭСТ» и Доме культуры «Белая Дача» в Котельниках.

«Что касается капитального ремонта, то до конца года планируется закончить работы в 11 учреждениях культуры. Среди них — культурно-досуговый центр „Заря“ в Балашихе. Работы, на которые выделено из регионального и муниципального бюджетов порядка 600 млн. рублей, ведутся с конца 2023 года. Регулярно инспектирую ход ремонтных работ. Вместе с главой Сергеем Юровым вновь посмотрели, как преобразилось здание с крайнего визита, который был в ноябре 2024 года», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, основные строительные работы почти завершили — сейчас подрядчики занимаются отделкой и установкой оборудования. После капремонта в здании появится современный центр, где жители микрорайона Заря смогут не только отдыхать, но и получать дополнительное образование.

Сергей Юров также отметил, что в обновленном центре откроются детская школа искусств и библиотека, а заниматься здесь смогут около двух тысяч человек.

Брынцалов напомнил, что здание имеет особое значение для жителей бывшего военного городка. Раньше здесь располагался Дом офицеров ВВС, построенный в 1974 году. Он отметил, что с тех пор место стало важной культурной точкой для района — здесь проводили концерты, лекции, спектакли и мастер-классы. Сейчас жители с нетерпением ждут открытия, чтобы снова проводить время в обновленном и комфортном пространстве. Завершить строительные работы планируют к 9 Мая, а открыть Дом культуры — уже летом.