Более 10 кубометров мусора собрали участники экоакции в Воскресенске

На участке лесного фонда по улице Горького провели экологическое мероприятие «Чистый лес». Участники очистили территорию от бытового мусора, пластика, стекла и сухих веток.

К событию присоединились сотрудники Воскресенского участкового лесничества Виноградовского филиала «Мособллеса» и филиала «ВМУ» ОХК «Уралхим». Также в уборке участвовали активисты и сторонники «Единой России», депутат Совета депутатов Андрей Баранов, координатор партийного проекта «Чистый лес» Оксана Шкуренкова, волонтеры Подмосковья, молодогвардейцы, сотрудники администрации округа и неравнодушные жители.

Общими силами удалось собрать и вывезти мусор и пять кубометров неликвидной древесины. Экологическая акция прошла при поддержке местных властей и активных граждан, которые не остались равнодушными к состоянию природы в родном городе.