Более 10 крыш жилых домов отремонтировали в Истре с начала года

В муниципальном округе Истра идет капитальный ремонт многоквартирных домов, с начала года полностью обновили кровли на 11 объектах. В округе уже начали формировать план работ на 2026–2028 годы.

Капитальный ремонт кровель — важная часть системной работы по обновлению жилищного фонда в округе. Из 26 запланированных на 2025 год крыш уже завершены работы на 11 многоквартирных домах. Сейчас подрядчики трудятся еще на девяти объектах: четыре из них расположены в Истре, три в Агрогородке и две в Дедовске.

До конца сезона при содействии Фонда капитального ремонта планируется привести в порядок еще 5 плоских кровель. Это дома в п. Чеховский (дом №16) и в Дедовске: Гагарина, 16а; Жукова, 3; Гвардейская, 11 и Энергетиков, 9.

В рамках капремонта проводится полный демонтаж старого покрытия, укладка пароизоляции, утеплителя, армирование и бетонная стяжка, а затем — укладка двух слоев современного кровельного материала. Также выполняются работы по ремонту вентиляционных шахт, замене зонтов и установке ограждений.

На сегодня уже отремонтированы порядка 90% крыш в тех домах, где ранее фиксировалось наибольшее число обращений от жителей.