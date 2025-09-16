Более 10 котельных прошли подготовку к отопительному сезону в Чехове

Глава Чехова Михаил Собакин провел еженедельный профильный час по жилищно-коммунальному хозяйству, где обсудил подготовку к осенне-зимнему сезону с представителями соответствующих структур и заслушал представителей ресурсоснабжающих и управляющих компаний о готовности к пуску отопления. Перед началом полноценной эксплуатации оборудования проводятся пробные топки, чтобы проверить работоспособность системы отопления.

Как отметил Михаил Собакин, в Чехове проверку оборудования начали 9 сентября на котельных № 1, № 2, № 9, № 28, № 29, № 30, а 15 сентября произвели пробную топку в поселке Мещерское. Всего подготовительные мероприятия провели 11 котельных и семь центральных тепловых пунктов, входящих в зону ответственности «Жилищно-коммунального хозяйства Чеховского района».

В ходе работ операторы следят за давлением и температурой теплоносителя, подаваемого в сети. После заполнения трассы и регулирования гидравлического режима ресурсник звонит в управляющую компанию и разрешает открыть подачу тепла в многоквартирные дома. Процесс протекает постепенно, чтобы оперативно устранить обнаруженную утечку, если таковая имеется.

Как правило, вся процедура занимает не более двух часов в небольших населенных пунктах, в городе — чуть больше. Залитый теплоноситель уже остается в домах до наступления отопительного сезона. Проведение пробных мероприятий помогает оптимизировать режимы работы котлов и настроить автоматические системы управления для минимизации потери тепла и снижения затрат на энергоресурсы.