Более 10 котельных отремонтируют в Наро-Фоминске в 2025 году

Масштабные мероприятия по обновлению объектов тепло- и водоснабжения запланировали на следующий год в Наро-Фоминском округе. В программу войдут не только ремонты имеющейся инфраструктуры, но и строительство новых объектов.

В рамках модернизации в округе построят, реконструируют и капитально отремонтируют ряд объектов. Их включили в государственную программу Московской области.

Так, реконструируют котельную № 19 в Апрелевке и № 53 в поселке Калининец, три водозаборных узла с установкой станций водоочистки в Верее, Васильчинове и Шустикове.

Специалисты капитально отремонтируют свыше 50 участков сетей отопления и водоснабжения и восемь котельных в Наро-Фоминске, Апрелевке и Селятине, построят три новые блочно-модульные котельные в Наро-Фоминске.

Отметим, что проведение таких работ помогает заменить устаревшее оборудование, избежать потерь ресурсов, увеличить энергоэффективность и надежность систем жилищно-коммунального хозяйства.

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