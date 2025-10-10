Более 10 колодцев отремонтировали в Истре в 2025 году

14 колодцев обновили по всему муниципальному округу Истра, а еще два построили с нуля. Жители Курсаково, Кострово, Онуфриево, Глебовского, Румянцево, Снегирей, Новопетровского и других населенных пунктов уже могут оценить результаты кропотливой работы специалистов.

Что касается новых колодцев, то они появились в жилом комплексе «Малая Истра» и в поселке Глебовский. Эта работа стала реальным вкладом в предотвращение аварийных ситуаций и улучшение санитарной обстановки в населенных пунктах муниципалитета.

Всего на балансе МУП «Истринская теплосеть» около 1300 колодцев, и каждый из них находится на постоянном контроле специалистов. Поэтому, кроме ремонта и строительства новых, сотрудники проводят плановые осмотры и устраняют мелкие неисправности.

В случае возникновения проблем с колодцем следует обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу МУП «Истринская теплосеть» по телефонам 8 (498) 349-99-96 или 8 (916) 280-11-26.