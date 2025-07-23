Более 10 километров теплосетей заменят в двух микрорайонах в Балашихе

В Балашихе продолжается масштабная реконструкция инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры». Особое внимание уделяется обновлению теплосетей, соединяющих микрорайоны «Янтарный» и «Изумрудный». На днях ход работ лично проверил глава Балашихи Сергей Юров.

В рамках проекта планируется обновить около 940 метров трубопровода. Замена изношенных элементов позволит значительно повысить качество теплоснабжения, увеличить уровень комфорта жителей и снизить количество аварийных ситуаций, связанных с износом оборудования. Завершить работы планируется до начала октября — перед стартом отопительного сезона.

«В этом году в Московской области проводится масштабная программа по реконструкции тепловых сетей. Балашиха активно участвует в этой работе. Наша главная цель — завершить основной объем работ до начала отопительного периода, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение», — отметил Сергей Юров.

Кроме того, в Балашихе ведутся работы по замене трубопроводов горячего водоснабжения, а также реконструкция двух котельных — в микрорайоне Керамик и на территории Третьей Балашихи. Эти меры направлены на повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения города в целом.