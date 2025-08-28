Более 10 километров теплосетей обновят в Дмитрове в 2025 году

В Дмитровском округе в рамках масштабной реконструкции обновлению подлежат 44 объекта теплоснабжения, включая ремонт котельных и строительство новых энергоэффективных объектов. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов регулярно проводит инспекции ключевых объектов, чтобы лично проконтролировать своевременность выполнения и качество работ.

В 2025 году капитальный ремонт будет произведен на 26 участках теплосетей общей протяженностью более 10 километров. На 12 участках реконструкция уже завершена, подключены 217 домов, где проживают более 35 тысяч жителей. В стадии завершения работы на 14 участках — они охватывают 162 дома, где проживают более 19 000 жителей.

На данный момент смонтирован временный байпас для бесперебойной подачи теплой воды. Выполняется демонтаж старого трубопровода и покрытий, начаты сварочные работы и монтаж новых труб. Местные жители отмечают значимость проводимых работ и относятся с пониманием к процессу капремонта.