Свыше 10 километров теплосетей отремонтируют в Дмитрове к 1 сентября. В округе также построят две блочно-модульные котельные и один центральный тепловой пункт, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . В результате изменения почувствуют более 114 тысяч человек.

Благодаря модернизации сетей и котельных теплоснабжение улучшится в 647 жилых домах и 120 социальных объектах Дмитрова. Один из важных участков обновят вблизи Пушкинской улицы. Там побывал губернатор Андрей Воробьев. Работы на этом объекте завершат через два месяца.

«У нас в Подмосковье реализуется очень большая программа модернизации и водоснабжения, и теплоснабжения. Мы на очень важной трассе в Дмитрове. Это магистральная сеть, пятисотка. Сейчас идет заключительный этап», — пояснил глава региона.

Магистральная теплосеть протяженностью 200 метров идет от котельной на улице Водников и отапливает большую часть города — порядка 100 многоквартирных домов. Готовность участка уже достигла 75%. Рабочим осталось проложить сети черед дорогу к микрорайону Макарова. Делать это будут в два этапа — каждый участок будут перекрывать на две недели.