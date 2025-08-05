Более 10 километров теплосетей обновят в Дмитрове к 1 сентября — Воробьев
Свыше 10 километров теплосетей отремонтируют в Дмитрове к 1 сентября. В округе также построят две блочно-модульные котельные и один центральный тепловой пункт, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В результате изменения почувствуют более 114 тысяч человек.
Благодаря модернизации сетей и котельных теплоснабжение улучшится в 647 жилых домах и 120 социальных объектах Дмитрова. Один из важных участков обновят вблизи Пушкинской улицы. Там побывал губернатор Андрей Воробьев. Работы на этом объекте завершат через два месяца.
«У нас в Подмосковье реализуется очень большая программа модернизации и водоснабжения, и теплоснабжения. Мы на очень важной трассе в Дмитрове. Это магистральная сеть, пятисотка. Сейчас идет заключительный этап», — пояснил глава региона.
Магистральная теплосеть протяженностью 200 метров идет от котельной на улице Водников и отапливает большую часть города — порядка 100 многоквартирных домов. Готовность участка уже достигла 75%. Рабочим осталось проложить сети черед дорогу к микрорайону Макарова. Делать это будут в два этапа — каждый участок будут перекрывать на две недели.
«Каждый участок дороги будем перекрывать на 1,5-2 недели — перекрываем один дублер, по другому запускаем реверсное движение, как только перекрыли и восстановили — меняемся», — рассказал инженер Александр Зинченко.
Всего в Дмитрове в этом году обновят 36 участков теплосетей, построят две блочно-модульные котельных и центральный тепловой пункт в селе Внуково.
«Наша задача, чтобы все было сделано своевременно, поэтому от инженеров, сварщиков очень многое зависит. Здесь идет большая работа, и очень надеемся, что жители это почувствуют», — добавил губернатор.