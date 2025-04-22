Более 10 километров сетей теплоснабжения обновят в Дмитрове в 2025 году

В Дмитровском муниципальном округе обсудили планы по обновлению системы теплоснабжения в рамках региональной программы модернизации. Совещание провел министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, участие в обсуждении приняли глава округа Иван Курданин, заместители министра и представители подрядных организаций.

Дмитровский округ стал одним из лидеров по объемам запланированных работ. Инвестиции в проект составят около двух миллиардов рублей, что позволит реализовать 44 ключевых мероприятия. Среди них — реконструкция пяти котельных, одного центрального теплового пункта, строительство двух блочно-модульных котельных и ремонт 36 участков тепловых сетей общей протяженностью более 10 километров.

«Завершая отопительный сезон, подводим его итоги и уже вовсю готовимся к зиме 2025–2026 годов. В этот раз погрузились в детали работы теплоэнергетики Дмитровского муниципального округа — одного из муниципалитетов с самым большим количеством мероприятий нашей региональной Госпрограммы. Объем работ колоссальный, поэтому важно детальное погружение во все процессы. По итогам модернизации ожидаем увидеть улучшение качества и надёжности теплоснабжения для более 400 тысяч жителей округа», — отметил Сергей Воропанов.

На данный момент все контракты на 2025 год подписаны, а по 15 из них подрядчики уже приступили к выполнению работ. Особое внимание уделяется использованию отечественного оборудования в рамках политики импортозамещения.

Проектный подход, внедренный в этом году, помогает повысить эффективность модернизации. Каждый объект рассматривается как отдельный проект с четким графиком и ответственными исполнителями. Это обеспечивает своевременное выполнение работ и улучшение качества услуг для жителей.

«Для нас важно, чтобы каждый житель округа чувствовал заботу государства. Модернизация теплоснабжения — это не просто цифры и контракты, а реальное улучшение качества жизни людей. Мы делаем все, чтобы зимний сезон прошел без сбоев, а дома наших граждан всегда оставались теплыми», — подчеркнул глава округа Иван Курданин.

Напомним, что региональная программа модернизации теплоснабжения, инициированная губернатором Московской области Андреем Воробьевым, является крупнейшей в стране. В этом году в Подмосковье планируется реализовать около 600 мероприятий, включая ремонт и строительство более 200 котельных и свыше 450 километров теплосетей. Это позволит значительно снизить износ инфраструктуры и повысить качество услуг для жителей региона.