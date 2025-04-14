Более 10 километров муниципальных дорог отремонтируют в Орехово-Зуеве
В Орехово-Зуеве продолжают приводить в порядок дорожное полотно. Сейчас в муниципалитете запланировали обновить покрытие 14 участков дорог.
Протяженность участков, на которых проведут ремонт, составляет почти 10 километров, площадь — 98 тысяч квадратных метров. Обновления ждут дороги с высокой транспортной нагрузкой и подъезды к социально значимым объектам.
Ремонтировать муниципальные дороги начали с опережением графика. Специалисты демонтируют бортовой камень на улице Ленина.
«Ремонт стартовал и в Ликино-Дулеве — на Коммунистической улице уже выполнено фрезерование участка дороги», — добавил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.
Также обновят 42 километра региональных дорог. К примеру, приведут в порядок дорогу Орехово-Зуево — Верея — Новониколаевка. На качество покрытия на ней регулярно жалуются водители.