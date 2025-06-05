Более 10 километров дорожного покрытия обновили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе Московской области завершился ремонт дорожного покрытия на 22 участках общей площадью более 75 тысяч квадратных метров и протяженностью 12 километров. Эта работа стала частью программы по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры и повышению безопасности на дорогах.

При ремонте применяется асфальтобетон марки ЩМА-16, который отличается высокой износостойкостью и сниженным уровнем шума от транспорта. Кроме того, до конца лета планируется завершить обновление еще шести дорожных участков.

«В 2025 году мы планируем значительно расширить масштаб дорожных работ — вместо запланированных ранее 19 участков будет отремонтировано 28, общей длиной около 16 километров. Наша задача — создать комфортные и безопасные условия для всех жителей округа. Для этого используем современные материалы и технологии, обеспечивающие долговечность покрытия. Работы ведутся с опережением графика», — отметил глава Ленинского округа.

Отметим, что помимо муниципальных дорог будет отремонтировано два участка регионального значения: участок трассы А-105 до Володарского шоссе длиной около 500 метров и дорога от Каширского шоссе до деревни Дыдылдино протяженностью более километра.