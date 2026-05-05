Более 10 километров дорог отремонтируют в Воскресенске

В Московской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют свыше 30 участков региональных дорог. Специалисты «Мосавтодора» обновляют более 145 километров асфальтобетонного покрытия.

Сейчас ремонт идет на региональной сети в 22 муниципалитетах — и Воскресенск в их числе. Дорожники меняют старое покрытие на новое, чтобы сделать проезд комфортнее как в городах, так и между населенными пунктами.

В городском округе Воскресенск специалисты приступили к работам на участке от села Ачкасово до остановки «ЖБИ‑2». Этой дорогой ежедневно пользуются около 15 тысяч автомобилистов. Также новое покрытие укладывают на центральной улице и подъездах к ней в селе Усадище.

Всего в рамках национального проекта в регионе обновят более 150 участков региональных дорог общей протяженностью свыше 560 километров.