Более 10 километров дорог отремонтируют в Серпухове в этом году

Дорогу между деревней Глубоково и Нижними Велими отремонтировали в Серпухове. Теперь вместо грунтового покрытия тут появился асфальт. Всего в этом году в округе обновят более 10 километров дорог.

Строительство этого участка почти завершили. Дорогу ремонтировали по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Длина дорожного покрытия составит 1300 метров.

«Жители почему проголосовали за данную дорогу — это более короткий проезд между деревнями. Потому что не надо делать круг, объезжать через старые Кузьменки. Здесь напрямую километр, ты приезжаешь в Глубоково и поселок Пролетарский», — прокомментировал директор Управления дорожного хозяйства администрации Серпухова Дмитрий Исупов.

Ремонт проходит согласно графику. Горячий асфальт кладут под контролем специалистов производственной лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов, которые берут специальные пробы асфальтобетонной смеси на всех этапах строительства.

Всего в этом году в Серпухове отремонтируют 14 автодорог. Работы пройдут в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

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