Более 10 кандидатов из Чехова примут участие в голосовании «Единой России»

Предварительное голосование будет проходить онлайн с 25 по 31 мая. Всего по Московской области по данным на 14 мая партия утвердила более 880 участников, треть из которых — женщины, а каждый пятый — моложе 35 лет.

Жители Чехова уже активно поддерживают выдвиженцев. Одна из избирательниц, Анастасия Багратион, отметила, что записалась на онлайн-голосование, потому что это удобно, и ей нравится, что появилось много молодых специалистов. Она надеется, что они внесут большой вклад в развитие своих регионов.

Депутат Государственной думы Александр Коган подчеркнул, что особенность этого сезона — рекордное число молодых участников. В его округе из более чем 80 кандидатов пятеро представляют «Молодую гвардию». У каждого из них есть свои идеи по развитию образования, спорта и культуры. Руководитель областного отделения «Молодой гвардии Единой России» Диана Алумянц добавила, что у молодых людей свежий взгляд, они следят за трендами и готовы внедрять их в повседневные задачи.

Голосование проходит с помощью подтверждения личности через портал «Госуслуги» — это обеспечит защиту данных и тайну выбора. Участвовать могут жители региона старше 18 лет. Регистрация избирателей открыта до 29 мая — ее уже прошли более 520 тысяч человек. Для объективности процедуры в Подмосковье создан комитет из представителей образования, здравоохранения, культуры, науки, бизнеса, ветеранов боевых действий и журналистов.