Более 10 канализационных насосных станций модернизировали в Истре

Сотрудники теплосети выезжали на устранение аварий 148 раз за три летних месяца. Аварийно-восстановительные работы проводились на сетях ежедневно.

Сотрудники МУП «Истринская Теплосеть» устраняли утечки, проводили технологическое обслуживание насосов на скважинах и на канализационных насосных станциях. На протяжении этого сезона было заменено 12 насосных аппаратов.

«Есть масса работ по техническому обслуживанию оборудования. Они проводятся специалистами ежедневно. Всего на обслуживании МУП „Истринская Теплосеть“ находятся более 250 объектов. Особую сложность вызывают бесхозные объекты. Специалисты предприятия обслуживают сети, которые не числятся ни на чьем балансе. Но наша задача обеспечить бесперебойное водоснабжение и канализование», — рассказали в МУП «Истринская теплосеть».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что теплосети Подмосковья масштабно модернизируют в ближайшие годы.

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