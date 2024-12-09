Более 10 историков выступили на научной конференции в библиотеке Истры

Историки и краеведы собрались на научно-практической конференции «Воскресенские чтения» в Центральной библиотеке имени Антона Чехова в Истре. На мероприятии выступили 15 докладчиков, некоторые из них принимали участие не в первый раз.

Научно-практическая конференция объединила историков и краеведов со всей России, а также педагогов и местных жителей. Участники обсудили историю округа, работу газеты «Воскресенские известия», появление кинодокументалистики и поговорили о значимых деятелях города.

«Воскресенские чтения» проходят в Истре ежегодно на протяжении семи лет. И по итогу каждой встречи выпускают печатное пособие, чтобы историю края знали будущие поколения.

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