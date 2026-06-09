Более 10 дворовых территорий благоустроят в Ленинском округе в 2026 году

Станислав Каторов отметил, что в округе продолжается масштабная работа по обновлению территорий, ямочному ремонту дорог и развитию пешеходной инфраструктуры. Задача — создать комфортную и безопасную среду во всех населенных пунктах. Большинство объектов уже в работе, все идет по графику.

В 2026 году в программу комплексного благоустройства вошли дворовые территории в Видном, Молокове, Боброве, Новодрожжине, Дрожжине и Горках Ленинских. Сейчас подрядчики работают на 10 объектах, еще на трех объектах работы начнутся в начале июля.

В этом году запланирован ремонт 38 пешеходных коммуникаций: планируют заменить брусчатку на асфальт и обновить существующее асфальтовое покрытие. Подрядчики уже работают на девяти объектах, еще восемь адресов включат в работу на следующей неделе. Новые покрытия появятся в Видном на улицах Гаевского, Советской и в Жуковском проезде, а также в Развилке и поселке Володарского.

Продолжается ямочный ремонт большими картами. В этом году оцифровано более 24 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, зарегистрировано 167 дефектов. Уже полностью завершен ремонт в квартале Центральный в деревне Сапроново и на внутриквартальных проездах в Петровском. В ближайшее время работы выполнят на улице Южной в Дрожжине, Солнечном бульваре в Лопатине и внутриквартальных проездах на проспекте Ленинского Комсомола в Видном.​​