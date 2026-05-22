Более 10 дворовых территорий благоустроят в Коломне

20 мая в округе началось комплексное обновление дворов по программе «Формирование современной комфортной городской среды». В адресный перечень на 2026 год вошли шесть дворов в Коломне, два — в Озерах и еще пять — в селе.

Общая площадь ремонта превысит 32 тысячи квадратных метров.

«Подрядчики обновят асфальтовое покрытие внутридворовых проездов и тротуаров, отремонтируют хозяйственные площадки и лестницы, выполнят работы по озеленению, приведут в порядок существующие парковки, а при необходимости — обустроят новые места для стоянки. Обязательно установят необходимые дорожные знаки и искусственные неровности», — рассказала заместитель начальника отдела благоустройства управления благоустройства и дорог администрации округа Валерия Козич.

На двух территориях работы уже начались — это область в границах домов № 103, 101, 99а, 99, 97 по улице Ленина и № 7 по проспекту Кирова, а также зона между домами № 19, 21 по улице Гагарина и № 5 на площади Советской. Следующий на очереди — большой двор из шести многоквартирных домов — № 32, 34 по улице Горького, № 41, 41а по проспекту Кирова и № 12, 14 по улице Зеленой.

Проекты для каждого двора разрабатывались отдельно — в зависимости от пожеланий жителей, расположения подземных коммуникаций и конкретных особенностей территории. Завершить все работы планируется в октябре.