Более 10 дворов благоустроят в Одинцове в 2026 году

В округе запланировано масштабное обновление дворовых территорий и общественных пространств. Модернизация включает разработку проектов и проведение строительно-монтажных работ в скверах поселка ВНИИССОК и Кубинка.

В рамках работ создадут новые дорожки, поставят скамейки, урны, парковые качели, проведут озеленение, установят освещение и камеры видеонаблюдения. Кроме того, в 2027 году в Колхозном проезде в Кубинке модернизируют существующую спортивную площадку, оборудуют зону воркаута и тенниса, а также установят тренажеры.

«В этом году комплексно благоустроим 12 дворовых территорий общей площадью порядка 80,7 тысяч квадратных метров — в Одинцове, Звенигороде, Чупряково, Больших Вяземах, Каринском и Голицыно. Еще по трем объектам в Кубинке ждем согласование от Министерства обороны», — сообщил глава округа Андрей Иванов.

Также в муниципалитете продолжится модернизация детских игровых площадок: запланировано обновление 19 существующих площадок и обустройство еще двух по программе губернатора Московской области. Объекты будут оборудованы источниками освещения и камерами. Проект и тематику площадок согласуют с местными жителями.