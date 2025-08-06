Более 10 дворов благоустроят в Наро-Фоминском округе

В Наро-Фоминском городском округе облагородят 12 дворовых территорий. Одним из лидеров реализации программы комплексного благоустройства стал двор в поселке Новая Ольховка, где уже выполнили 70% от запланированного.
Жители домов на Магистральной улице обращались к главе Наро-Фоминского городского округа Роману Шамнэ с просьбой привести территорию в порядок. Специалисты уже расширили парковку, теперь она вместит до 50 автомобилей. Также рабочие уложили 850 квадратных метров новых тротуарных покрытий. Специалисты трудятся в две смены и значительно опережают график.
Роман Шамнэ вместе с жителями проверил качество благоустройства. Жильцы ближайших домов остались довольны промежуточными результатами. Скоро во дворе вместо аварийных деревьев посадят новые, также там установят лавочки и обустроят зоны для отдыха.
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