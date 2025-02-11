Более 10 дворов благоустроят в муниципальном округе Истра в 2025 году

На совещании в администрации муниципального округа Истра составили план работ по благоустройству дворов. В этом году обновят 11 дворовых территорий округа.

Работа по комплексному благоустройству территорий начнутся в мае, при наступлении благоприятных погодных условий. В список вошли три двора в Истре: улица Ленина, дом № 4,4б, 6, 8, 10, 8а, проспект Генерала Белобородова, дома — 13,14,15,17. Два двора в городе Дедовск: улица Энергетиков дом № 3 и улица Гвардейская дом 11. Два адреса в Румянцево — улица Садовая, дом 27А и дом 33, в Снегирях это улица Московская, дома 29/2,31,35, в Новопетровском, улица Северная, дом 20, дом 22, дом 24, в Курсаково, д/т № 1 дом 12, дом 16, дом 17, дом 29, дом 30 и дом 38, в Онуфриево, отремонтируют дворы на улице Центральная, у домов: 15,16,17,18,19 и 20.

Во дворах, вошедших в адресный перечень, обновят асфальтовое покрытие вдоль проездов жилых домов и на парковочных местах, сделают дополнительное освещение и озеленят территорию. При необходимости заменят старые лавочки и урны на новые.

Напомним, с 2020 года в округе благоустроено 56 дворов, а это почти 20% от общего количества.