Более 10 дворов благоустроят в Богородском округе в 2026 году

Программа комплексного обновления дворовых территорий продолжается — работы идут в соответствии с планом. Большая часть объектов из перечня расположена в Ногинске, а также в Старой Купавне, рабочем поселке имени Воровского и Электроуглях.

Сейчас рабочие благоустраивают двор в Ногинске на улице Трудовой у домов № 6 и 8. Подрядная организация заменяет дорожный бортовой камень, обустраивает парковки и пешеходную сеть, ремонтирует асфальтовое покрытие проездов. На следующем этапе территорию ждет озеленение, которое придаст двору уютный вид.

Уже завершены работы на пяти адресах. В Старой Купавне на улице Октябрьской у домов № 16 и 17 обновили асфальтовое покрытие проездов, парковок и тротуаров — теперь передвигаться по территории стало комфортнее и безопаснее. В Ногинске благоустройство охватило сразу несколько улиц: Комсомольскую (дома № 82 и 84), Советскую (дом № 64), Ильича (дома № 69, 71, 73, 75, 75А и 77).

Работы планируют завершить до осени этого года. Скоро жители многоквартирных домов смогут по достоинству оценить обновленные общественные пространства.