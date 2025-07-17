Более 10 дворов благоустроят в Балашихе в 2025 году

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с жителями осмотрел ход работ по благоустройству двора на улице Саввинское шоссе, дом 4, корпус 2 в Балашихе. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Городская среда».

Подрядчик завершил асфальтирование пешеходных дорожек и подготовил площадки для установки детских игровых комплексов. Работы идут по графику, но находятся под строгим контролем.

«Благоустройство дворов — ключ к комфортной городской среде. Важно, что жители активно участвуют, их мнение помогает сделать пространство удобным для всех», — подчеркнул Тарас Ефимов.

Напомним, что в 2025 году в Балашихе планируется благоустроить 14 дворов по просьбам жителей. В каждом из них обновят газоны, обустроят парковочные места, дополнительные дорожки, а также установят спортивные и игровые элементы.