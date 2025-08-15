Более 10 дворов благоустроили в Ленинском округе с начала года

В Ленинском городском округе обновили 12 из 16 дворов, запланированных на 2025 год. Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич вместе с первым заместителем главы округа Владимиром Ивановым провели проверку хода благоустройства дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Первый заместитель главы Ленинского округа Владимир Иванов сообщал, что из 16 дворовых территорий, включенных в план на текущий год, работы уже завершены на 12 объектах.

«В рамках инспекции вместе с министерством посетили ряд адресов: на Крымской улице оценили результаты обновления дворов у домов с номерами 9, 11, 13, 15 и 17, на Лесной улице проверили двор у дома № 22, на Булатниковской улице комплексное благоустройство охватывает сразу семь многоквартирных домов, а в поселке Развилка обновление дворовых территорий в рамках программы уже завершили», — отметил Иванов.

Он добавил, что по итогам осмотра было принято решение обратиться к подрядчику для устранения перепадов высоты между тротуарами и проезжей частью на некоторых участках.

Напомним, что в Ленинском округе завершен ямочный ремонт дворов большими картами, а также обустроены новые пешеходные пути.