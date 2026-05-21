Более 10 дорог обновят в Долгопрудном в этом году

В Долгопрудном в рамках ремонтного сезона 2026 года планируют обновить 12 автомобильных дорог общей протяженностью свыше 15 километров. Часть работ выполняют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Одним из крупнейших объектов стал Лихачевский проспект, где специалисты «Мосавтодора» уже приступили к ремонту семикилометрового участка.

«Для обеспечения комфортного проезда 25 тысяч автомобилистов работы по фрезерованию старого покрытия ведутся ночью, а укладка нового будет выполнена с использованием современной асфальтобетонной смеси типа ЩМА-16, которая отличается повышенной износоустойчивостью и позволяет продлить межремонтные сроки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Лихачевский проспект играет важную роль в транспортной системе округа. Магистраль связывает Долгопрудный с Химками, трассой М-11 «Нева», Московской кольцевой автодорогой и Московским скоростным диаметром.

Кроме того, дорога обеспечивает подъезд к ряду значимых городских объектов, включая физтех-лицей имени П. Л. Капицы, технопарк, школы, парковые зоны, театр «Город», библиотеку, церковь Казанской иконы Божией Матери и кладбище.

В дальнейшем по нацпроекту планируют обновить еще один важный участок дорожной сети — двухкилометровый отрезок возле станции Хлебниково. Работы затронут улицу Заводскую, часть Нового шоссе и улицы Горького, которые входят в опорную транспортную сеть региона.

Параллельно продолжается ремонт дорог муниципального значения. На данный момент в городе уже привели в порядок более трех километров покрытия на шести улицах.

Обновление коснулось Институтского переулка, улиц Циолковского и Маяковского, а также улиц Шишкина, Овражной и Есенина в микрорайоне Шереметьевский. Эти дороги обеспечивают подъезд к жилым кварталам, МФТИ, центральной городской больнице, загсу и Долгопрудненскому музею.