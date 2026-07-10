Более 10 Домов культуры отремонтировали в Подмосковье за 5 лет

Фото: Концертный зал в Доме культуры поселка Радужный округа Коломна после капитального ремонта / Медиасток.рф

В Подмосковье продолжается модернизация Домов культуры. За последние пять лет в регионе капитально обновили 13 учреждений.

Создание современных условий позволяет детям развивать творческие способности, а коллективам — расширять возможности для профессионального роста и участия в конкурсах.

Во время рабочей поездки в Балашиху Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров посетили дом культуры «Чайка» в микрорайоне Ольгино, где недавно завершилось масштабное обновление.

В здании провели комплексную модернизацию внутренних помещений, а в 2025 году капитально отремонтировали кровлю. Работы провели в рамках Народной программы «Единой России», а общий объем финансирования составил 59 миллионов рублей.

Исполняющая обязанности заместителя директора Мария Доманова показала гостям обновленные пространства, включая фойе, зрительный зал с новым световым, звуковым и проекционным оборудованием, а также музей русского народного инструмента, работающий на базе дома культуры.

Сергей Юров отметил, что за последние годы в Балашихе преобразились сразу несколько культурных учреждений, в том числе дома культуры «Балашиха», «Северный» и «Кучино», а также культурно-досуговый центр «Заря».

По его словам, проведенная модернизация сделала эти площадки более современными и комфортными, что уже оценили жители округа.