Более 10 Домов культуры отремонтировали в Подмосковье за 5 лет
В Подмосковье продолжается модернизация Домов культуры. За последние пять лет в регионе капитально обновили 13 учреждений.
Создание современных условий позволяет детям развивать творческие способности, а коллективам — расширять возможности для профессионального роста и участия в конкурсах.
Во время рабочей поездки в Балашиху Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров посетили дом культуры «Чайка» в микрорайоне Ольгино, где недавно завершилось масштабное обновление.
В здании провели комплексную модернизацию внутренних помещений, а в 2025 году капитально отремонтировали кровлю. Работы провели в рамках Народной программы «Единой России», а общий объем финансирования составил 59 миллионов рублей.
Исполняющая обязанности заместителя директора Мария Доманова показала гостям обновленные пространства, включая фойе, зрительный зал с новым световым, звуковым и проекционным оборудованием, а также музей русского народного инструмента, работающий на базе дома культуры.
Сергей Юров отметил, что за последние годы в Балашихе преобразились сразу несколько культурных учреждений, в том числе дома культуры «Балашиха», «Северный» и «Кучино», а также культурно-досуговый центр «Заря».
По его словам, проведенная модернизация сделала эти площадки более современными и комфортными, что уже оценили жители округа.
Мы недавно проводили круглый стол по культуре в городском округе. И, общаясь с директорами, представителями сферы и общественностью, поставили себе план: начать с ремонта ДК «Восход» и построить новый центр культуры в микрорайоне Центр-2. Дома культуры должны соответствовать тому образу, который мы сейчас увидели здесь, в ДК «Чайка».
Игорь Брынцалов
председатель Мособлдумы
ДК «Чайка» остается одним из крупнейших культурных центров округа. Здесь работают 32 творческих коллектива и клубных формирования, объединяющих более 2,2 тысячи участников, а особое внимание в учреждении уделяют сохранению и развитию традиций русской народной культуры.