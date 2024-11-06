Более 10 детских площадок установят в Истре до конца года

В городском округе Истра установят 11 детских площадок. Уже открыты для посещения семь игровых комплексов.

В городском округе Истра в этом году запланировали установку 11 новых игровых площадок, причем на 60% работы выполнены. Все детские площадки современные, качественные, а главное — безопасные. Так что дети смогут играть, а родители — не переживать за их сохранность. Сделали их в рамках программы по комплексному благоустройству дворовых территорий и модернизации детских игровых площадок. Четыре оставшиеся установлены, и территории привели в порядок по адресам: город Истра, улица Белобородова, дома № 3 и 4, поселок Глебовский, улица Микрорайон, дом 39, поселок Кострово, Центральная улица, дома № 14 и 15, а также деревня Ивановское, Родниковая улица.

На всех локациях проведены работы по сборке игровых комплексов, горок, балансиров, качелей, каруселей, установлено ограждение. Остается завершить финишные работы по укладке декоративного покрытия.

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