Более 10 детских площадок обновят в Можайском округе в 2025 году

В Можайском округе активно работают над улучшением городской среды и созданием комфортных условий для жителей. Одним из ключевых направлений этой деятельности является обновление и ремонт существующих объектов инфраструктуры.

В 2024 году в округе модернизировали 11 детских игровых площадок, включая четыре площадки, обновленные в рамках губернаторской программы. Работы включали демонтаж старого оборудования и установку новых современных игровых элементов.

На 2025 год уже подготовлен план по благоустройству округа. В него входит модернизация «Губернаторских» игровых площадок общей площадью 450 квадратных метров по следующим адресам: Можайск, улица 20 января (дома № 24, 26, 28, 30); поселок Спутник, 9; Можайск, Парк культуры, отдыха и спорта «Ривьера»; поселок Строитель, 5.

Кроме того, планируется обновление площадок площадью 200 квадратных метров в таких местах, как: поселок Строитель, 7; ВДО Можайский, 1, 2; деревня Лыткино, 21; село Сокольниково, улица Школьная (дома № 11, 12, 13); поселок Лесное (дома № 1-4); деревня Горки (дома № 1-3); поселок Уваровка, улица 2-я Ленинградская, 28.

Если жители обнаружат неисправности или другие проблемы на детских игровых площадках, они могут сообщить об этом в отдел благоустройства по телефону: 8 (49638) 42-220.