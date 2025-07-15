Более 10 детей с нарушениями развития прошли курс ранней помощи в Чехове

На базе социального центра «Подольский» в селе Молоди помогают детям до трех лет с нарушениями развития. Программа включает лечебные массаж и гимнастику, занятия с логопедом, дефектологом и психологом, а также обучение родителей.

Главная задача — улучшить состояние ребенка и научить семью самостоятельно заниматься его развитием. С начала года реабилитацию прошли более 10 детей, у всех отмечена положительная динамика.

«Ранняя помощь — это не просто набор процедур, а целостный подход к развитию ребенка и поддержке семьи. Мы выстраиваем индивидуальный маршрут, в котором участвуют как врачи и педагоги, так и сами родители. Совместными усилиями мы добиваемся устойчивых результатов уже в первые месяцы работы», — пояснила заведующая отделением Елена Карандеева.

Психологи центра отметили, что благодаря программе ранней помощи семьи обретают уверенность и навыки для дальнейшей работы с ребенком.

Проект продолжает развиваться, помогая детям закладывать основу для будущего. Связаться можно по номеру: 8 (4967) 53-54-40.