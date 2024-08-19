Более 10 детей из Чехова отдохнут в лагере по льготе для семей участников СВО

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Дети из Чехова отдохнут в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. Они получили места по льготе для семей участников специальной военной операции.

В детский оздоровительный лагерь «Литвиново» отправились 11 ребят из Чехова. Шестая смена «Познавай!» продлится две недели. Вожатые подготовили для воспитанников мастер-классы и спортивные активности.

Более девяти тысяч детей из городского округа Чехов отдохнули в оздоровительных лагерях в этом году. Из них 450 семей получили путевки по льготным условиям. Помимо этого, ребята провели лето на базе школ и творческих объединений.

Такое времяпровождение помогает ребенку не только оздоровиться физически, но и завести новых друзей. В лагере «Литвиново» дети будут учиться работать в команде и развивать таланты. Они смогут раскрыть потенциал в позитивной атмосфере.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Зачем Запад на самом деле посылает своих журналистов в Курскую область?

«Лечимся водорослями». С чем столкнулись туристы в Анапе

Произошел обвал. Появились подробности пропажи российского альпиниста в горах Пакистана

Варвары или терпилы. На какую коллизию Ален Делон обрек россиян

Думы о высоком. Почему человечество перестало мечтать о полетах в космос?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте