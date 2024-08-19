Более 10 детей из Чехова отдохнут в лагере по льготе для семей участников СВО

Дети из Чехова отдохнут в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. Они получили места по льготе для семей участников специальной военной операции.

В детский оздоровительный лагерь «Литвиново» отправились 11 ребят из Чехова. Шестая смена «Познавай!» продлится две недели. Вожатые подготовили для воспитанников мастер-классы и спортивные активности.

Более девяти тысяч детей из городского округа Чехов отдохнули в оздоровительных лагерях в этом году. Из них 450 семей получили путевки по льготным условиям. Помимо этого, ребята провели лето на базе школ и творческих объединений.

Такое времяпровождение помогает ребенку не только оздоровиться физически, но и завести новых друзей. В лагере «Литвиново» дети будут учиться работать в команде и развивать таланты. Они смогут раскрыть потенциал в позитивной атмосфере.

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